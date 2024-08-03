شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. فراعنة اليد يحتفلون بالتأهل لربع نهائى أولمبياد باريس بسيلفى على زين والان مع تفاصيل الخبر

احتفل منتخب مصر لرجال كرة اليد بالتأهل إلى ربع نهائى أولمبياد باريس بالتقاط على زين نجم الفراعنة صورة سيلفى لفرحة الفوز مع زملائه ونشرها عبر إنستجرام، بعد تحقيق الفوز على نظيره النرويجي "وصيف بطل العالم"، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس، ليصل إلى النقطة الخامسة.

سيلفى اليد

ويتبقى لمنتخب كرة اليد مواجهة فى دور المجموعات أمام الأرجنتين الأحد الثانية عشرة ظهرا.

وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الماضى وحتى 11 أغسطس.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.