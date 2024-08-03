شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين مهددون بالغياب عن المنتخب الأولمبى بعد التأهل لنصف نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى 6 لاعبين من منتخب مصر الأولمبى من خطر الغياب عن المباراتين المتبقيتين للفراعنة في أولمبياد باريس، بعدما حصلوا على بطاقة صفراء خلال المباريات التي أقيمت حتى الآن.

وضمن منتخب مصر الأولمبى المنافسة على إحدى الميداليات حتى في حالة الخسارة في نصف النهائي، حيث سيلعب على الميدالية البرونزية.

اللاعبون الستة هم، أحمد نبيل "كوكا"، أحمد سيد "زيزو"، أحمد عاطف "قطة"، أحمد عيد، محمد شحاتة، بلال مظهر.

واحتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بتأهل المنتخب إلى نصف نهائى أولمبياد باريس على حساب باراجواى.

ونشرت الصفحة الرسمية أرقاما مميزة حققها المنتخب، وهى تصدر المجموعة لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد والفوز على إسبانيا لأول مرة في مباراة رسمية والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما.