شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح: فراعنة اليد رجالة وعلى قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

يرى عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن منتخب الفراعنة "رجالة على قدر المسئولية" لما أثبتوه على مستوى الخبرات فى مباراة الفوز على النرويج لضمان التأهل إلى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024.

وقال صلاح فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن لاعبى المتخب بواقع خبراتهم أصبحوا قادرين على العودة للمباراة وتحقيق الفوز حتى الثوانى الأخيرة، فى ظل خبرات اللاعبين وخاصة المحترفين.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول إلى النقطة الخامسة بدور المجموعات بعد الفوز على نظيره النرويجي، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الماضى حتى 11 أغسطس.

وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.