شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى بعد الصعود إلى نصف النهائى بأولمبياد باريس: الحلم مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطنى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للاعبى المنتخب الأولمبى عقب الفوز على باراجواى والتأهل إلى الدور نصف نهائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث جاء التعليق عليها كالتالى: "الحلم مستمر وصلنا إلى نصف النهائي".

وانتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.