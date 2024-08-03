شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مهاب سعيد لاعب منتخب اليد فى الضامة وأشعة لتحديد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النرويج، وسيتم إجراء أشعة للاعب لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

وضمن منتخب مصر لرجال كرة اليد التأهل إلى ربع نهائى أولمبياد باريس بعد تحقيق الفوز على نظيره النرويجي "وصيف بطل العالم"، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل، ليصل إلى النقطة الخامسة.

ويخوض منتخب اليد مواجهة الأرجنتين المقبلة لتحديد المراكز يوم الأحد الثانية عشرة ظهرا.

وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.