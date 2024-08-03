شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ منتخب القدم بعد التأهل لنصف نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 المقامة في باريس حتى 11 أغسطس الجاري.

وتابع المهندس ياسر إدريس أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري بذلوا مجهودا كبيرا خلال مباراة بأراجوي لتضاف إلى سجل انتصارات المنتخب الأولمبي.

وأشاد المهندس ياسر إدريس بدور القيادة السياسية ودعمها الدائم وهو ما انعكس على تحقيق الإنجازات كما أثنى على دور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمتواجد بصفة دائمة لتوفير كافة متطلبات واحتياجات اللاعبين.

واختتم حديثه بأن هذا اليوم سعيد للبعثة المصرية في باريس وأن الشعب المصري يستحق الفرحة مؤكدا أن القادم أفضل للبعثة المصرية في باريس وننتظر المزيد من الانتصارات.

وفاز المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم على منتخب باراجواي بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 والتأهل إلى دور نصف النهائي من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي. وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.