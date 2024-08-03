تعرف على موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز منتخب فرنسا الأوليمبي على نظيره الأرجنتين بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية "أولمبياد باريس 2024".

أحرز هدف فرنسا الوحيد جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة أولمبياد باريس، لفوزه على باراجواي، خلال اللقاء الذي جمعهما في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على حساب باراجواي، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب فرنسا مع المنتخب الوطني المصري في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتقام مواجهة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 يوم الاثنين المقبل.

وتنطلق مباراة مصر وفرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.