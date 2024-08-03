أولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر لكرة اليد يفوز على النرويج ويتأهل لربع النهائي

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا هاما على نظيره النرويج، بنتيجة 26-25، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وحُسم الشوط الأول لصالح منتخب مصر، بعد أن تقدم منتخب النرويج طوال فتراته، إلا أن لاعبي الفراعنة نجحوا في حسم الشوط لصالحهم بعد تألق محمد علي حارس المرمى واللاعبين لينتهي بنتيجة 14-13.

وشهد الشوط الثاني تبادل التقدم بين المنتخبين، وأداء شرس من اللاعبين حتى الثواني الأخيرة من عمر الشوط والمباراة، لتنتهي بنتيجة 26-25 لصالح منتخب مصر.

وشهدت المباراة إصابة مهاب سعيد لاعب منتخب اليد، بعد تدخل عنيف من ماجنوس جوليرود لاعب منتخب النرويج، الذي حصل على بطاقة حمراء، فيما خرج مهاب محمولا إلى خارج الملعب متأثرًا بإصابته.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر للنقطة الخامسة في دور المجموعات، ليتأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد فاز منتخب المجر في أولى مباريات المجموعة بنتيجة، 32-35، وفي المباراة الثانية خسر منتخب اليد أمام نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة 30-27، وفي المباراة الثالثة تعادل منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 26 -26.