الامارات | ميدالية عربية غير مسبوقة في الأولمبياد بين مصر والمغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المنتخبان المغربي والمصري لكرة القدم قريبين من تحقيق ميدالية أولمبية واحدة على الأقل غير مسبوقة للعرب في الألعاب الأولمبية، بتأهلهما إلى نصف النهائي، حيث ضمنا أيا من المنتخبان تحقيق ميدالية أولمبية على الأقل في منافسات كرة لقدم سواء كان ذلك بفوز أيا منهما في الدور نصف النهائي، أو حتى خسارتهما حيث سيلعبان على الميدالية البرونزية في البطولة.

حقق المغرب فوزاً كاسحاً على الولايات المتحدة 4-0، فيما عادت مصر من بعيد بفوز صعب على الباراغواي بركلات الترجيح، وتأهلت للمرة الثالثة في تاريخها بعدما أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وكان العراق آخر منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة القدم في نسخة أثينا 2004 عندما حلّ رابعاً. ويلتقي المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه مع إسبانيا الفائزة على اليابان 3-0 في ليون.

وفي المقابل أنقذ مهاجم بيراميدز ابراهيم عادل منتخب مصر مرّة أخرى عندما قاده الى دور الأربعة بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي وركلة الجزاء الترجيحية الخامسة، ليصعد المنتخب المصري لمواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي بعد أن فازت على الأرجنتين بهدف دون مقابل