الامارات | مصر تواجه فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس.. موعد المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدد الطرف الثاني الذي سيواجه مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بفوز فرنسا على الأرجنتين بهدف دون مقابل.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره بارغواي بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1 وقد سجل المنتخب المصري هدفه في اللحظات الأخيرة عن طريق إبراهيم عادل وجاء الهدف بصناعة من أحمد مصطفى زيزو.

بينما تمكن المنتخب الفرنسي من الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد سجله جون فيليب ماتيتا.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 يوم الاثنين المقبل، وتقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.