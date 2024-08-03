اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص إلغاء بطولة كأس مصر

حسم خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة الجدل بخصوص إلغاء بطولة كأس مصر موسم الحالي 2024/2025 بسبب ضغط المباريات.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد صرح تليفزيونيًا في وقت سابق، أن الفيفا منح الاتحاد المصري استثناءً في الموسم الماضي ولكنه يرفض تكراره حاليًا، مما يضطر مسئوولي الجبلاية إلى إنهاء الكأس بكافة منافساته قبل نهاية شهر أغسطس الجاري أو إلغاء البطولة.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورت»: “كأس مصر بالتأكيد سيُلعب، فهي بطولة عريقة وليس من السهل أن يتم انهاؤها، كون ذلك سيتسبب في خسائر مادية فادحة للأندية والاتحاد أيضًا».

وأوضح: “إن شاء الله الكأس سيتم لعبه والسوبر أيضًا وكل المباريات ستكون في موعدها».

وتأهلت الفرق التالية إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر كالتالي:

الاهلي -الزمالك – بيراميدز – المصري – سيراميكا كليوباترا – مودرن سبورت – سموحة – الإسماعيلي – البنك الأهلي – إنبي – أبو قير للأسمدة – الجونة – فاركو – طلائع الجيش – الترسانة – زد».