نجم الاهلي يتغنى بـ زيزو ورد غير متوقع بعد تأهل مصر إلى نصف نهائي الأولمبياد.. شاهد

امتدح حمزة علاء نجم الاهلي ومنتخب مصر الأولمبي، أحمد زيزو لاعب الزمالك والفراعنة، بعد التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ونشر أحمد سيد زيزو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، للاحتفال بتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس.

وخلال الفيديو قال حمزة علاء: ” أحسن لعيب في مصر”، ليرد زيزو : “بس يا عم لتروح في داهية”.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد التعادل الإيجابي بهدف في الوقت الأصلي.

زيزو قام بصناعة هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 88 والذي سجله إبراهيم عادل برأسية متقنة.

فيما تصدى حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي لركلة جزاء أثناء تسجيل ركلات الترجيح التي حسمها الفراعنة.

ويلتقي منتخب مصر نظيره فرنسا في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.