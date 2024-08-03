تييري هنري يتحدث عن مواجهة مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

تحدث تييري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، عن مواجهة مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب فرنسا بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، بينما انتصرت مصر على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، أمس الجمعة في دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وأوضح هنري في تصريحات نشرتها شبكة “rmcsport” الفرنسية، أنه التفت لمصافحة مدرب الفريق المنافس ثم رأى شجار في الملعب ووجد أن إنزو ميلو حصل على البطاقة الحمراء.

وتابع: “أنا لا أحب هذا النوع من الأمور، لم يكن الأمر ضروريًا، لا، هذا لا يفسد التأهل ولكنه غير مفيد، أنا لست سعيدًا بذلك حقًا، دعونا لا نتحدث عن ذلك بعد الآن، هو أمر مخز من اللاعب ولكن لابد أن نركز على مواجهة مصر المقبلة”.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سوف يلاقي فرنسا في الدور قبل النهائي في أولمبياد باريس 2024 يوم الإثنين المقبل.