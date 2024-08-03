بينهم مجانية".. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح منتخب مصر الأوليمبي، في الصعود إلى الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على حساب منتخب باراجواي بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

ويواجه منتخب مصر تحت 23 عامًا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، منتخب فرنسا تحت 23 عامًا، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب المنتخب الأرجنتيني بنتيجة هدف دون مقابل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام فرنسا عبر قناتي، "بي إن سبورتس المشفرة"، وقناة الكأس القطرية.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة مجاناً، عبر قناة الرياضية المغربية.

وتقام مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري.

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