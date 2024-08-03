"مزودنها شويتين تلاتة أربعة".. شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي والزمالك بشأن منتخب مصر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه أحمد شوبير رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بشأن منتخب مصر الأولمبي والذي تأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هو ينفع نفرح مرة بس بمنتخب مصر من غير مانقول أصل ده بتاع الأهلي وده بتاع الزمالك ؟؟، والله العظيم ينفع ونص كلهم هايلين ومحترمين احنا بس اللي مزودنها شويتين تلاتة أربعة للأسف".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، يوم الإثنين المقبل 5 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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