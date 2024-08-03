"هتروح في داهية".. زيزو يحتفل مع حمزة علاء بعد صعود منتخب مصر الأوليمبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفل ثنائي منتخب مصر الأوليمبي أحمد سيد زيزو وحمزة علاء حارس مرمى الفريق، بصعود المنتخب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على منتخب باراجواي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وقام أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، رفقة حمزة علاء، من داخل غرف الملابس عقب نهاية المباراة.

وظهر حمزة علاء في الفيديو، وهو يشيد بأداء أحمد سيد زيزو قائلاً: "أحسن لاعب في مصر، ليرد عليه الأخير، أسكت هتروح في داهية".

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب فرنسا، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بأولمبياد باريس 2024.

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