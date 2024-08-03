شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يواصل كتابة التاريخ فى أولمبياد باريس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى كتابة التاريخ فى هذه النسخة من الأولمبياد، حيث تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024.

وانتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى نظيره الفرنسى، مساء الاثنين المقبل فى الدور نصف النهائى.

وفى التقرير التالى نرصد مشاهد من فوز المنتخب الأولمبى والصعود إلى نصف النهائي:

الفراعنة فى الدور نصف النهائى بعد غياب 60 عاما.

الننى يعادل الثنائى على الحسنى ومحمد بدوى فى الأكثر مشاركة بالأولمبياد برصيد 8 مباريات.

إبراهيم عادل يصل للهدف الثالث ويحتل وصافة هدافى البطولة خلف أشرف رحيمى المتصدر بـ5 أهداف.

المنتخب الأولمبى تصدر مجموعته لأول مرة فى تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد.

المنتخب حقق الفوز على إسبانيا لأول مرة فى مباراة رسمية بنتيجة 2-1.