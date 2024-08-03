الامارات | سالدانها مطلوب للجزيرة.. وبارتيزان يشترط 10 ملايين يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الجزيرة تقدم بعرض رسمي إلى نادي بارتيزان بلغراد لضم اللاعب ماتيوس سالدانها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «يو أو إل» إن نادي الجزيرة أبدى استعداده لدفع ستة ملايين يورو إلى جانب مليون يورو إضافية حوافز، مقابل كسب خدمات اللاعب البرازيلي الذي سيحصل على راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.

وأوضحت: «بارتيزان رفض عرض الجزيرة، وأبدى تمسكه بالحصول على 10 ملايين يورو على أقل تقدير نظير إتمام الصفقة».

وأشارت إلى أن «سالدانها تألق بشكل لافت مع ناديه الصربي في الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة وأحرز 23 هدفاً».

وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها آيك أثينا اليوناني.

وخاض ماتيوس سالدانها تجارب سابقة في قارة آسيا، حيث انتقل من باهيا البرازيلي إلى جيف يونايتد الياباني في 2021، كما لعب في صفوف رونشينغ الصيني في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى نيفتشي باكو الأذربيجاني على سبيل الإعارة في يناير 2023 حتى يوليو من العام نفسه، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى بارتيزان الصربي مقابل 1.5 مليون يورو حصل عليها جيف يونايتد الياباني.

وأسهم تألق ماتيوس سالدانها مع بارتيزان في ارتفاع قيمته السوقية بشكل قياسي ثلاث مرات، حيث وصلت إلى خمسة ملايين يورو في ديسمبر 2023، ثم إلى ستة ملايين في مارس الماضي، قبل أن ترتفع إلى ثمانية ملايين في 10 يونيو الماضي.

• النجم البرازيلي تألق بشكل لافت مع ناديه الصربي في الموسم الماضي.. سجل 23 هدفاً في 33 مباراة.

• القيمة السوقية للاعب سالدانها ارتفعت بشكل قياسي ثلاث مرات.