الامارات | بطل مصري يشارك في أولمبياد باريس دون مدرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى المصري مصطفى الجمل بطل رمي المطرقة، باللوم على قلة الدعم في النتيجة المحبطة التي حققها في أولمبياد باريس 2024. وحل الجمل في المركز 14 في تصفيات مسابقة رمي المطرقة، أمس، بعد تسجيله 68.12 متراً في الرمية الأولى، ثم 68.65 متراً في الثانية، و70.09 متراً في الثالثة ليودع المنافسات. وقال الجمل: «حضرت إلى باريس بفضل الله وبذراعي، ولا يوجد معي مدرب منذ عام ونصف العام. وصديق لي يعمل بمجال التدريب في تخصص دفع الجلة، وليس في تخصص رمي المطرقة، تطوع لمساعدتي هنا في باريس».

وأضاف: «لا أتقاضى أي أموال ولم أحظ بأي دعم، توفيق ربنا أولاً وأخيراً هو من أحضرني إلى هنا». وأوضح: «لقد تراجع مستوانا كثيراً في السنوات الأخيرة، رغم أننا كنا نتفوق على جميع هؤلاء المنافسين في أعوام 2014 و2015 و2016». وأكد: «لا يوجد دعم أو بمعنى آخر الدعم غير كافٍ، حيث يكفي فقط للمنافسة على مستوى بطولة مصر، وليس حتى على مستوى بطولة العرب أو إفريقيا، فما بالك بالأولمبياد أو بطولات العالم».