خناقة شوارع تغيب نجم فرنسا عن مباراة مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس.. فيديو

شهدت مباراة منتخب فرنسا الأولمبي ونظيره الأرجنتين، خناقة شوارع في إطار منافسات دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب فرنسا الأولمبي نظيره مصر مساء يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا ضد مصر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتأهل منتخب فرنسا بعد أن حقق الفوز على الأرجنتين في ربع النهائي بهدف دون رد، في حين أن مصر انتصرت على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وعقب إطلاق صافرة نهاية مباراة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين، نشبت مشادة عنيفة بين اللاعبين والتي أدت إلى حصول لاعب الديوك، إنزو ميلوت على بطاقة حمراء.

وأكدت التقارير أن إنزو ميلوت استفز لاعبي الأرجنتين خلال احتفاله بالتأهل ودخل في مشادة مع لاعبي الخصم وهو ما جعل الحكم يقوم بمنحه بطاقة حمراء.

وبالتالي تأكد غياب ميلوت عن مباراة فرنسا ومصر المرتقبة يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي أولمبياد باريس.