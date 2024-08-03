شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبى بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم السبت استعداداته لمواجهة انبى بالدوري المصري بعدما أغلق الفارس الأبيض صفحة مباراته الأخيرة أمام الجونة والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق انبى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبى بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره إنبى في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وانبى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.