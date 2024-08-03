شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قطار المباريات المؤجلة بالدوري المصري غداً والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق غداً الاحد قطار المباريات المؤجلة في الدوري المصري والتي وصلت لمراحلها الحاسمة بعدما واصل الأهلي سلسلة انتصاراته ليتقدم بخطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب المسابقة.

وكان الاهلى البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبا، على موعد مع صناعة التاريخ في البطولة، بعدما حقق أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري المصري، بانتزاع انتصاره الـ18 على التوالي.

رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.

مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري المصري

الاحد 4 أغسطس

الاهلى & المقاولون العرب..9 مساء

بيراميدز & زد اف سى..9 مساء

الاثنين 5 أغسطس

الزمالك & انبى..9 مساء

الخميس 8 أغسطس

سموحة& الاهلى..9 مساء

زد اف سى & الزمالك..9 مساء

الاحد 11 أغسطس

الاهلى & زد اف سى ..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الاهلى 75 نقطة من 29 مباراة

بيراميدز 70 نقطة من 31 مباراة

المصري 52 نقطة من 32 مباراة

مودرن سبورت 50 نقطة من 32 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ وسام أبو على ، الاهلى، 15 هدف

2_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدف

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدف

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف