شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح جوميز الضوء الأخضر لحسم مصير روقا وسامسون والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو نادى الزمالك البرتغالى جوزيه جوميز حرية تحديد مصير الثنائى سامسون ومحمد أشرف روقا سواء بالبقاء أول الرحيل عن القلعة البيضاء،خاصة أنهما لم يقدما الإضافة المطلوبة للفريق.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك انتهاء الموسم الحالى لمناقشة البرتغالى جوميز جوميز المدير الفنى للفريق فى تقريره المتفق عليه عن الراحلين فى الفترة المقبلة والصفقات الجديدة التى يتحاجها الفريق لتدعيم أوجه العجز والنقص خاصة أنهم تركوا الحرية كاملة له فى اختيار الصفقات الجديدة وتحديد الراحلين عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة،وذلك لفرض حالة من الاستقرار على الفريق.

من ناحية أخرى، قامت المحكمة الرياضية خلال الساعات الماضية بمد اجل الحكم في قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك الى جلسة يوم 31 أكتوبر حيث كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مجلس الإدارة ينتظر الحكم في القضية ليحدد الخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وفقا للحكم الصادر.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أنه حال الحكم بنفس المبلغ وهو 500 الف يورو، فالنادى سيقوم بمحاولة السداد سواء على أقساط او تدبيره بأى شكل، وحال اصدار المحكمة حكم بقيمة العقد كامل والتي تبلغ مليون و 700 الف يورو فسيتم تقديم استنئاف على الحكم الذى سيتم اصدراه..

قررت محكمة التحكيم الرياضى، اليوم، تأجيل الحكم فى قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أخطرت اليوم محكمة التحكيم الرياضي نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق إلي يوم 31 اكتوبر2024.. مد أجل الحكم يعطي للمحكمة الحق في إصدار الحكم في أي وقت حتى يوم 31 اكتوبر2024.