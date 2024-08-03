اولمبياد باريس 2024 ..أميرة أبوشقة تخوض اليوم تصفيات الاسكيت

تخوض بعثة مصر سباقات هامة اليوم ،السبت، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024 التي تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجاري حيث تخوض أميرة ابوشقة في لعبة الرماية منافسات تصفيات الاسكيت فى العاشرة صباحاً.

وحقق عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية 25 طبقا من أصل 25 فى الجولة الثانية من تصفيات الاسكيت بأولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى ، وشهدت الجولة الأولى تحقيق الثانى عزمى محيلبة 24/25 بأولمبياد باريس 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محيلبة، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.