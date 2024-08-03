شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير استكمال مسابقة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مجلس ادارة اتحاد الكرة مصير استكمال بطولة كأس مصر للموسم الجاري ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ من عدمه، ويسود اتجاهان داخل المجلس، الأول هو عدم استكمال المسابقة للحفاظ على اللاعبين إلى جانب منح المنتخب الأول التجمع الكافي وأيضا أنه قد حسم الفريق الذي سيشارك في بطولة السوبر الرباعي المقرر إقامته بالإمارات، وهو أنه سيتم اختيار الفريق صاحب الترتيب الثاني فى الدورى للمشاركة في السوبر في حال إلغاء مسابقة كأس مصر.

بينما هناك اتجاه آخر وهو لعب مسابقة كأس مصر واستئنافها عقب انتهاء بطولة الدوري بعد وصول المسابقة لدور الستة عشر إلى جانب عقود الرعاية الخاصة بالبطولة، ووقتها سيتم إنهاء المسابقة يوم 31 أغسطس وفتح القيد بعدها، وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب جلسة مع اتحاد الكرة وعامر حسين عضو المجلس والمشرف علي المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية من أجل التنسيق للموسم الجديد وتحديدا المعسكرات المقبلة للمنتخب في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والتي سيخوض فيها منتخب مصر مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر اقامتها بالمغرب،حيث يتم مناقشة موعد انطلاق بطولة الدوري الجديد والتوقفات الخاصة بالمنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.