شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع سيف الجزيرى على تعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم على تعديل عقده فى الفترة القادمة،خاصة بعد تمسك البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى باللاعب وعدم رحيله فى الانتقالات الصيفية.

ووعد مسئولو نادى الزمالك سيف الدين الجزيرى بتعديل عقده،بالأرقام التى تليق بإمكانياته وقدراته الفنية ومدى إضافته للقلعة البيضاء خاصة أنه المهاجم الأساسى للفريق وأحد الأعمدة والركائز المهمة فى خطة البرتغالى جوميز.

وينتظر التونسي سيف الجزيرى عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لوضع الرتوش النهائية والاتفاق على التفاصيل المادية الجديدة،لإرضاء اللاعب ومساواته باللاعبين الكبار فى صفوف الفريق.

في سياق مختلف ، عرض مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على السنغالى ابراهيما نداى لاعب الفريق والذى انتهى عقده مع النادى، جدول مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتى تصل إلى 750 الف دولار، وذلك قبل تقديم شكوى من اللاعب ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

كما عرض الزمالك على اللاعب الحصول على جزء من المستحقات على أن يتم جدولة باقى المبلغ خلال عام، إلا أن اللاعب ينتظر رأى وكيله على العرض، سواء بالموافقة على جدولة المبلغ أو التمسك بالشكوى فى الفيفا.

ومن جانبهم يقوم مسئولو نادى الزمالك بمحاولة تجهيز جزء من مستحقات اللاعب تحسبا لموافقته ووكيله على عرض الجدولة.

وحصل اللاعب السنغالى إبراهيما نداى على 3 ملايين دولار و184 ألف دولار فى الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتى بدأ بموسم 2022/2023 وحتى موسم 2024/2025.