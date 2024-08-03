شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف كولر من رحيل كهربا عن الأهلي في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفتي للأهلي ، إدارة النادي بالاستغناء عن محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض المدرب السويسري بقاء اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل ، مؤكداً أن استمرار كهربا سيُمثل عبء على الفريق لأنه دائم المشاكل والاعتراض على قرارات الجهاز الفني الخاصة بالأمور الفنية بالفريق.

وقال مصدر في الأهلي ، ان علاقة كولر بكهربا وصلت إلى طرق مسدود وهو ما ظهر بوضوح في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أول أمس ، الخميس، في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز ، حيث تباطئ اللاعب في النزول لأرض الملعب قبل بدء عملية التسخين ، كما ظهر بدون جدية في المران الذي يؤديه اللاعبين المُستبعدين من المباراة عقب اللقاء مُباشرة بإستاد القاهرة ، وهو ما جعل الأمور تتوتر بين الطرفين وجعل بقاء كهربا في الأهلي صعب للغاية لاسيما وان اللاعب لديه عروض خارجية وأبرزها من السعودية سيتم حسمها في غضون الأيام القليلة المقبلة بعدما بات حسم بطولة الدوري مسـألة وقت فقط بالنسبة للأهلي.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ،الخميس ،على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وواصل المدير الفني حديثه: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم.. 18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني".

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري، واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين".