شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر و كاب فيردي 6 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير امام منتخب كاب فيردي المقرر لها ٦ سبتمبر من الشهر المقبل في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٥ التي تقام في المغرب ،على آن يتم تحديد أعداد الجماهير خلال الأيام المقبلة بناء علي الاجتماع التنسيقي الأمني قبل المبارة على أن يخوض الفريق مباراته الثانية امام بتسوانا يوم ١٠ من نفس الشهر في بتسوانا في الجولة الثانية .

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات موريتانيا و كاب فيردي و بتسوانا ، على أن تلعب مباريات التصفيات في شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر من العام الجاري لحسم المتأهلين لبطولة الأمم الأفريقية.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن على انطلاق المعسكر يوم ٢٥ سبتمبر بسبب انتهاء مسابقة الدوري يوم ١٧ و حصول اللاعبين علي راحة ، ورغبة الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين قبل مباراتي كاب فيردي و بتسوانا .