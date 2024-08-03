شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص المبدئي يثبت إصابة مهاب سعيد لاعب منتخب اليد بكدمة فى الفخذ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية لبعثة مصر في أولمبياد باريس، إنه تم إجراء الأشعة اللازمة للاطمئنان على حالة مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، بعد إصابته خلال مباراة النرويج، وتوجه اللاعب مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وعاد مباشرة للقرية الأولمبية بعد الاطمئنان عليه.

وأضاف كمال أنه كان من المهم إجراء أشعة فورية للاطمئنان على العمود الفقرى بعد سقوط اللاعب بقوة على أرض الملعب.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية لبعثة مصر في أولمبياد باريس أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو كدمة في الفخذ، ولكن من الضروري استكمال الكشف عليه وإجراء رنين مغناطيسي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

وأشار كمال إلى أنه فور تحديد حجم الإصابة سيبدأ القريق الطبي للجنة الأولمبية مع الدكتور محمد شوقي أخصائي العلاج الطبيعي لمنتخب كرة اليد فى برنامج العلاج اللازم للاعب من أجل عودته للملاعب فى أسرع وقت.

وضمن منتخب مصر لرجال كرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، التأهل لربع نهائى أولمبياد باريس بعد تحقيق الفوز على النرويج، وصيف بطل العالم، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بدوري المجموعات بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس الجارى، ليصل إلى النقطة الخامسة.