عروض بالجملة لنجم الاهلي بعد التألق في أولمبياد باريس 2024

تلقى النادي الاهلي عدة عروض لنجم الفريق حمزة علاء المتألق ضمن صفوف المنتخب الاوليمبي في أولمبياد باريس 2024.

وكان حمزة علاء قد قاد المنتخب المصر الأوليمبي للتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، حيث يستعد لمواجهة نظيره فرنسا.

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وتألق حمزة علاء في مباراة باراجواي أمس، حيث نجح في التصدي لركلة جزاء، ساهمت في تأهل الفراعنة الصغار إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتلقى حمزة علاء عدة عروض محلية وخارجية للرحيل عن الاهلي خلال الفترة القادمة، حيث قرر مسئولو الأحمر تأجيل ملف رحيل اللاعب عن الفريق لما بعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ويضم الاهلي بين صفوفه ثلاثة حراس مرمى آخرين وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي، بخلاف حمزة علاء.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، حصدها من 29 مباراة، فيما يأتي خلفه بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة، حصدها من 31 مباراة.