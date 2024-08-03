موقف زيزو من مباراة مصر وفرنسا بأولمبياد باريس 2024

ما زال الغموض يسيطر على موقف أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مباراة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتعرض زيزو للإصابة في مباراة باراجواي أمس بربع نهائي البطولة، حيث غادر أرض الملعب في الوقت الإضافي متأثرًا بإصابته.

وحسب محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي فإن زيزو تعرض للإصابة في العضلة الضامة، حيث أصبح من الصعب لحاقه بمباراة منتخب مصر ضد فرنسا.

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وكان منتخب مصر قد تأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الفوز على باراجواي في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تأهلت فرنسا لنصف نهائي البطولة وذلك بعد الفوز الأرجنتين بهدف دون رد.

وسبق للمنتخب الأوليمبي المصري وأن تأهل لنصف نهائي الأولمبياد مرتين من قبل، فيما تعد هذه المرة هي الثالثة في تاريخهم.