الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري.

وينهي الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، ويقام المران على ملعب مختار التتش بمقر النادي، ويحدد بعدها مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمته.

ويدخل لاعبو الأهلي في معسكر مغلق، عقب المران الأخير مساء اليوم، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

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