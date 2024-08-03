"كله بيفهم كورة".. تصريحات نارية من حمزة علاء بشأن منتقدي المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق حمزة علاء حارس منتخب مصر الأولمبي، على التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على باراجواي في ربع النهائي، بركلات الترجيح.

وقال حمزة علاء في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "مرة أخرى أكرر، نحترم الجميع، وانتقادات الجميع "كله بيفهم كورة"، لكن للمرة المليون أقولها قراراتكم وانتقاداتكم لا تؤثر فينا".

وأضاف: "نحن منتخب كبير، وهذا جيل تاريخي للكرة المصرية، جيل لا يحصل على تقديره المستحق، سواء إعلاميا أو جماهيريا أو ماديا، وأتمنى أن يتغير ذلك الفكر".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، للمرة الثالثة منذ 60 عاما، حينها حل المركز الرابع.

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