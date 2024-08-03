بذكريات لوس أنجلوس.. منتخب مصر الأولمبي يسعى للثأر من فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بالفوز على باراجواي بركلات الترجيح مساء أمس، ليضرب موعدا مع فرنسا، في لقاء بذكريات أولمبياد لوس أنجلوس 1984.

وفي أولمبياد لوس أنجلوس 1984، التقى منتخب مصر الأولمبي بفرنسا للمرة الأولى، وذلك في ربع النهائي، بعدما تأهلت مصر كثاني المجموعة الرابعة.

وافتتح منتخب مصر، حينها، دور المجموعات بهزيمة من إيطاليا 1-0، ثم تمكنوا من الفوز على كوستاريكا، وفي الجولة الثالثة والأخيرة، تعادلت الفراعنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تصدرت فرنسا مجموعتها، بعدما تعادلت مع قطر 2-2، ثم فازت على النرويج 2-0، وتعادلت مع تشيلي 1-1.

وفي ربع نهائي الأولمبياد، انتهت مباراة مصر وفرنسا لصالح الديوك 2-0، وسجل آنذاك دانييل زيريب هدفي اللقاء في الدقيقتين 29 و52.

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