شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستبعد 16 لاعباً من رحلة قطر لمواجهة السد فى احتفالات المئوية والان مع تفاصيل الخبر

استبعد الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، من رحلة الدوحة لمواجهة السد القطري فى احتفالات المئوية كلا من محمد فوزي حارس المرمى وعصام صبحي وحمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح وأحمد الشيخ وباسم مرسي وعلي الملواني ومحمد زيدان ومحمد خطاري لأسباب مختلفة.

واختار إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، 20 لاعباً للسفر إلى قطر لمواجهة السد القطري ودياً فى احتفالات الدراويش بالمئوية.

وضمت قائمة الإسماعيلى التى تتوجه لقطر كلاً من: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري وخالد النبريص والأثيوبي بنيام وداجو وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال".

ويغادر فريق النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، إلى قطر اليوم السبت لمواجهة السد القطرى الاثنين المقبل باستاد جاسم بن حمد، فى مباراة ودية فى إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه.

وتعود بعثة الإسماعيلى من قطر 6 أغسطس بعد خوض مباراة السد القطرى، وهى ثانى المباريات التى يخوضها الإسماعيلى احتفالا بمئويته، بعد مواجهة أهلى بنى غازى فى ليبيا، كما اتفق على خوض مباراة ودية ثالثة مع الاتفاق السعودى يوم 17 أغسطس الجارى فى الدمام.

فى سياق آخر، علق نصر أبو الحسن، رئيس النادى الإسماعيلى، على وضع فريق الكرة الأول بالنادى، عقب خسارته من نظيره بلدية المحلة 4 / 2، فى مسابقة الدورى، مؤكدا أنه مطمئن على موقف الفريق بالدورى، وموضحا أن الدراويش سيعود لسابق عهده قريبا.

وقال أبو الحسن، فى تصريحات صحفية: "لست قلقا على وضع الفريق بمسابقة الدورى، خلال الموسم الجارى، لكن يحق للجماهير القلق، لأنهم ليسوا مطالبين بالدخول فى حسابات لوضع الفريق شمال ويمين".

وأضاف: "بأمر الله الفريق سيعود بشكل أفضل عقب ودية السد القطرى، حيث سيبتعد عن الضغوط بشكل كبير خلال هذه السفرية".

وأردف: "سيدخل الفريق مباراة المقاولون العرب بكامل تركيزه، وأثق أننا لن ننتظر حتى هذه المباراة لحسم موقفنا في الدوري وأن الأمور ستكون منتهية من قبلها، وأعد الجميع بالعمل الجاد لتحقيق الطموحات المنتظرة على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي قابلناها".

واستطرد: "لن أهدأ حتى يعود الإسماعيلي، لمكانته الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وأثق في قدرتنا على تحقيق هذا الأمر، رغم التحديات التي نواجهها منذ استلامنا المهمة".

وأتم: "عندما أتحدث عن التحديات التي نواجهها، فأنا لم أختلق أعذارا لتبرير أي موقف، خاصة وأننا نعلم حجم العمل المطلوب مننا لإنقاذ النادي من كبوته التي يعاني منها قبل استلامنا زمام الأمور، لكنني أذكر الجميع بأننا نعمل وسط ظروف صعبة للغاية، ورغم كل ذلك فنحن قادرين على استعادة مكانة النادي الطبيعية، ونضع كامل ثقتنا في الجهاز الفني واللاعبون واللجنة الفنية لإسعاد الجماهير وتحقيق أمنياتهم".