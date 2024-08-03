شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 16 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 51.

ويتبقى للمقاولون العرب 3 مباريات في الدوري خلال الموسم الجاري، تحسم مصير ذئاب الجبل من البقاء في المسابقة المحلية أو الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يلتقي المقاولون غداً مع الأهلي، قبل أن يواجه الجونة والإسماعيلي في آخر جولتين.