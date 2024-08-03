شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يوجه رسالة خاصة لـ"النني" بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

وجه رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، رسالة خاصة إلى محمد النني، قائد المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بعد التأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024. وكتب رامي ربيعة عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "استمر في القتال يا أخي أنت تستحق".



رامي ربيعة



وتأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، عقب تخطي منتخب باراجواي في الدور ربع النهائي، حيث انتهى وقت اللقاء الأصلي والإضافي بتعادل المنتخبين بهدف لمثله، قبل أن يحتكم المنتخبان لركلات الجزاء التي رجحت كفة الفراعنة بالفوز بنتيجة 5-4.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي في العاشرة مساء الاثنين المقبل، مع نظيره الفرنسي صاحب الأرض والجمهور، والذي تأهل لنصف النهائي عقب الفوز على الأرجنتين بهدف نظيف.

سجل منتخب مصر الأولمبي 71 هدفا حتى الآن في الأولمبياد، والرابع في هذه النسخة من أولمبياد باريس 2024، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا، وهدف في باراجواى.