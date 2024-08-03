نجم فرنسا يغيب عن مباراة مصر بنصف نهائي بأولمبياد باريس

تلقى هنري مدرب منتخب فرنسا صدمة، وذلك بشأن غياب أحد نجوم فريقه، قبل مواجهة مصر الأوليمبي بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد تأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الفوز على باراجواي في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تأهلت فرنسا لنصف نهائي البطولة وذلك بعد الفوز الأرجنتين بهدف دون رد.

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وتأكد غياب إنزو ميلوت نجم منتخب فرنسا، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الأرجنتين التي لعبت أمس بربع نهائي الأولمبياد.

وكان ميلوت قد استفز لاعبي الأرجنتين عقب انتهاء المباراة، ما ترتب عليه اشتباك بين اللاعبين، الأمر الذي جعل حكم المباراة يشهر لنجم فرنسا الكارت الأحمر، ومن ثم تأكد غيابه عن المباراة القادمة أمام منتخب مصر.

وسبق للمنتخب الأوليمبي المصري وأن تأهل لنصف نهائي الأولمبياد مرتين من قبل، فيما تعد هذه المرة هي الثالثة في تاريخهم.

من جهة أخرى تعرض أحمد سيد زيزو للإصابة في مباراة باراجواي أمس بربع نهائي البطولة، حيث غادر أرض الملعب في الوقت الإضافي متأثرًا بإصابته.

وحسب محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي فإن زيزو تعرض للإصابة في العضلة الضامة، حيث أصبح من الصعب لحاقه بمباراة منتخب مصر ضد فرنسا.