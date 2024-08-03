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حقيقة مفاوضات الاهلي لضم عدي الدباغ

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عدي الدباغ

عدي الدباغ

أوضح نيكولاس أونيسي وكيل أعمال عدي الدباغ مهاجم نادي شارلروا الذي يلعب في بطولة الدوري البلجيكي لكرة القدم، عن إمكانية انتقاله إلى مصر بعد أنباء اهتمام الاهلي بضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال نيكولاس في تصريحات صحفية: “كما وضحت من قبل أخبار انتقال عدي الدباغ إلى النادي الاهلي غير صحيحة، أريد أن أؤكد كما وضحت من قبل”.

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وأضاف: “أريد أن أؤكد أيضًا أن السوق المصرية ليست ضمن خططنا على الإطلاق في الفترة الحالية أو حتى المقبلة كما كان في السابق”.

واختتم: “لا يوجد أي فرصة لانتقال عدي الدباغ إلى الاهلي أو أي فريق في مصر”.

وكان الاهلي قد ضم الفلسطيني وسام أبو علي لتدعيم مركز قلب هجوم الاهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث أثبت نجاحه وتألقه ضمن صفوف الفريق الأحمر.

ويتصدر الفلسطيني وسام أبو علي قائمة هدافي الممتاز برصيد 16 هدفًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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