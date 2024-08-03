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تطور مفاجئ في مفاوضات الاهلي لضم عمر فرج

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عمر فرج

عمر فرج

ما زال مسئولو النادي الاهلي يواصلوا مفاوضاتهم مع الفلسطيني عمر فرج، لاعب فريق آيك السويدي، وذلك من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

وكان مسئولو الاهلي قد فتحوا خطًا من المفاوضات مع عمر فرج قبل أيام قليلة لتدعيم خط هجوم الأحمر في الموسم الجديد، ولتكرار نفس تجربة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، المتألق حاليًا ضمن صفوف الفريق الأحمر.

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وكان مسئولو الأحمر قد قطعوا شوطًا كبيرًا في المفاوضات، حيث اقتربوا من ضم اللاعب بشكل رسمي، إلا أن المفاوضات توقفت في الوقت الحالي بسبب عدم الاتفاق حول بعض البنود المادية الخاصة بالصفقة.

وبرز اسم مهاجم فلسطيني آخر وهو عدي الدباغ، حيث يتفاوض مسئولو الأحمر في الوقت الحالي مع الثنائي تمهيدًا لضم أحدهما خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب غدًا الاحد ضمن مباريات بطولة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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