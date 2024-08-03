شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن الفرصة الأخيرة للنجاة من الهبوط أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق المقاولون العرب حظاً صعباً قبل المباراة المصيرية التي يخوضها أمام النادي الأهلي، والتي تجمع الفريقين غداً، الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري، حيث يواجه المقاولون شبح الهبوط حال الخسارة أمام المارد الأحمر.

ويمتلك المقاولون العرب 25 نقطة في رصيده بالمركز الـ 17 فى جدول الدوري، حيث خاض المقاولون 31 مباراة فى المسابقة ويتبقى له 3 مواجهات فقط، أمام كل من الأهلي، والجونة، والإسماعيلي.

وفي حال فوز المقاولون العرب على الأهلي سيبقي على آماله في البقاء بالمسابقة وانتظار تعثر الفرق المتنافسة، أما فى حال الهزيمة فسوف يتأكد هبوط ذئاب الجبل رسمياً إلى القسم الثاني.

ويتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 حال الهزيمة من الأهلي، وسيكون أمامه مباراتان فقط لرفع رصيده إلى 31 نقطة حال الفوز بهما، وهو نفس رصيد فريق فاركو صاحب الـ31 نقطة في جدول المسابقة، وفى حال العودة لفارق الأهداف سيكون الأمر لصالح الفريق البرتقالي.

وكان المقاولون وفاركو قد تعادلا في مواجهتي الدوري بهدف لمثله، في مباراتي الذهاب والإياب، بينما يصب فارق الأهداف في مصلحة فاركو، حيث أحرز الفريق البرتقالي 32 هدفاً واستقبل 43، بينما سجل المقاولون العرب 31 هدفاً واستقبل 51.