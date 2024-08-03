شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين مهددون بالغياب عن منتخب مصر فى المباراة الختامية بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه 6 لاعبين بصفوف المنتخب الأولمبى خطر الغياب عن المباراة الختامية فى أولمبياد باريس 2024، وذلك حال تلقي أى منهم بطاقة صفراء فى مواجهة فرنسا بنصف نهائى البطولة.

وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن المباراة الختامية للإيقاف كالتالي: "أحمد مصطفى زيزو، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شحاتة، وأحمد عاطف، وأحمد عيد، وبلال مظهر"، وذلك حال تلقيهم بطاقة صفراء فى مواجهة فرنسا.

وضرب منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، موعداً مع فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس بعدما صعد الفريقان إلى هذا الدور، وذلك في تمام العاشرة مساء الاثنين المقبل.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح والتى انتهت بفوز مصر 5-4.