شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي محيلبة يحقق العلامة الكاملة بالجولة الرابعة للرماية فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

حقق البطل المصري عزمي محيلبة العلامة الكاملة فى الجولة الرابعة بنتيجة 25/25 ويصبح الإجمالى بعد انتهاء الجولة الرابعة 96 / 100 ضمن منافسات الإسكيت فى الرماية بـ أولمبياد باريس 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للرماية بـ11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك