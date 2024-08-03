شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع حسنية أغادير لضم جمال الشماخ والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو النادي الأهلي من المغربي جمال الشماخ، لاعب نادي حسنية أغادير المغربي، عن حقيقة العروض التى وصلته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات الشماخ أحد أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى لتعويض غياب النجم التونسي علي معلول ، الذي يعاني من إصابة طويلة فى وتر أكيلس منذ مايو الماضي، ويستمر غيابه لمدة 4 أشهر أخرى.

ودخل الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي حسنية أغادير للحصول على خدمات الشماخ، ووافق الأخير على عرض الأهلي، كما أبدى النادي المغربي مرونة فى إتمام الصفقة للقلعة الحمراء.

وطلب مسئولو نادي حسنية أغادير من نظرائهم في الأهلي مليوناً و500 ألف دولار لبيع اللاعب، لكن مسئولى القلعة الحمراء يرفضون دفع هذا المبلغ، ليس لأنه كبير ولكن لأن عقد اللاعب مع النادي المغربي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 700 ألف دولار فقط.

وتلقى جمال الشماخ عروضاً من أندية خارجية، أبرزها من هولندا والإمارات، لكنها ليست بجدية الأهلي الذي يرغب فى ضم اللاعب بعد فشل مفاوضات القلعة الحمراء مع المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي.

ويتواحد جمال الشماخ حالياً مع ناديه المغربي فى معسكر خارجي بالإمارات، ونقل اللاعب رغبته بالموافقة على عرض الأهلي، وهو ما يُسهّل مهمة إتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء.

وشارك الشماخ مع حسنية أغادير فى 27 مباراة ضمن جميع البطولات التي نافس عليها الفريق هذا الموسم، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 4 أخرى.