شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. مروان القماش ينسحب من سباق 1500 م حرة سباحة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

انسحب السباح مروان القماش من خوض منافسات سباق 1500 م حرة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وتحامل البطل المصري مروان القماش على نفسه خلال منافسات سباق 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو مصاب في الكتف اليسرى خلال المنافسات.

وكشف تقرير الأشعة التشخيصية التي أجراه السباح أنه مصاب باشتباه في خلع في المفصل بالكتف اليسرى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك