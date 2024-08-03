شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك اليوم، السبت، الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها الاثنين المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.

ويخوض فريق الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم، السبت، على أن يحدد جوميز برنامج تأهيل للاعبين الذين شاركوا فى مواجهة الجونة بشكل أساسى لعدم تعرضهم للاجهاد.

فى الوقت ذاته، يخضع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه، بعدما تعرض لإصابة فى الكتف خلال مواجهة الجونة، لاسيما و أنه كان يعاني من آلام في الكتف قبل المباراة.