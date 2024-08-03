شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر استمرار ثلاثية توفيق وعطية وعاشور فى وسط الأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار الثلاثى أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور فى قيادة خط وسط المارد الأحمر فى لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري.

ويواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشارك الثلاثى فى التشكيل الأساسى فى لقاء البنك الأهلى الأخير، ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات النجوم الثلاثة لحسم لقاء ذئاب الجبل.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الاهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.