شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الفروسية يعلق على إصابة جواد نائل نصار فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية ، عدم وجود شبهة تعمد إصابة جواد الفارس نائل نصار قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 المستمرة حتى 11 أغسطس الجاري.

وقال شاكر فى تصريحات صحفية، إن أماكن تواجد الخيول آمنة تماما، وغير مصرح لأي شخص الدخول إليها غير حاملى التصريحات الخاصة بذلك الأمر، مستبعداً وجود شبهة تعمد إصابة الجواد، خاصة أن هناك أكثر من حالة لخيول أخرى من فرنسا وهولندا وأمريكا والمكسيك.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للفروسية ، أن تلك الإصابة لجواد الفارس نائل نصار قضاء وقدر ولا دخل لأحد بحدوثها.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفروسية إلى القاهرة على أقصى تقدير غداً حال وجود حجز متاح على الطيران من فرنسا للقاهرة.

وكان الاتحاد المصري للفروسية أعلن إصابة جواد الفارس المصري نائل نصار أمس بالملاعب الأولمبية بفرساي.

كان الجواد قد اجتاز الاختبار الطبي الأول للخيول (first horse inspection وشارك في المسابقة التجريبية بنجاح الأربعاء 31 يوليو، إلا أنه أصيب أمس الجمعة بالقدم اليمني الأمامية، وبعد الكشف الطبي عليه من الفريق البيطري بأجهزة الموجات فوق الصوتية ومحاولة علاجه، قرر الطبيب البيطري صباح اليوم عدم إمكانية مشاركته فى المنافسات.

وأضاف البيان أنه للأسف فإن توقيت الإصابة جاء في منتهي الصعوبة، حيث جاء بعد اجتياز الجواد "الاختبار الطبي الأول للخيول" في 31 يوليو، علماً بأن القواعد المنظمة للأولمبياد تمنع استبدال أو تغيير أي جواد بعد هذا التاريخ، كما لا تسمح إلا بجواد واحد لكل فارس في "الإختبار الطبي الأول للخيول" لذا فلن يسمح لمصر باستبدال الجواد المصاب بالجواد الإحتياطي أو استبدال الفارس نائل نصار بالفارس الإحتياطي مما يعني للأسف إنتهاء مشاركة مصر في مسابقات الفروسية بأولمبياد باريس.

ويعد الفارس نائل نصار هو سادس فارس في أولمبياد باريس ينسحب لإصابة جواده بعد الإختبار الطبي الأول، حيث انسحب فارس واحد من فرنسا هولندا والولايات المتحدة وفارسين من المكسيك التي إضطرت للإنسحاب بكامل الفريق أمس بعد تأهلها لنهائي الفرق.