شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يعود لتشكيل الأهلي أمام المقاولون.. وياسر إبراهيم على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة خالد عبد الفتاح للتشكيل الأساسى فى لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري، فيما يعود ياسر إبراهيم مدافع الفريق للجلوس على دكة البدلاء.

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وجلس خالد عبد الفتاح على دكة بدلاء الأهلى فى لقاء البنك الأخير، فيما شارك ياسر إبراهيم أساسياً بسبب غياب محمد عبد المنعم عن المباراة للراحة.

ويرغب كولر فى مواصلة سياسة التدوير بين لاعبيه لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات المتتالى لاسيما فى الأمتار الأخيرة للمسابقة.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة. ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.



وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.