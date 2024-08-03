شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تصل قطر لمواجهة السد ودياً.. ووفد رسمى فى استقبالها والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادى الاسماعيلى إلى قطر منذ قليل استعداداً لمواجهة السد القطرى الاثنين المقبل باستاد جاسم بن حمد، فى مباراة ودية فى إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على تأسيس النادى.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى صوراً من وصول البعثة للدوحة وسط وجود وفد رسمى فى استقبالها.

استبعد الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، من رحلة الدوحة لمواجهة السد القطري فى احتفالات المئوية كلا من محمد فوزي حارس المرمى وعصام صبحي وحمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح وأحمد الشيخ وباسم مرسي وعلي الملواني ومحمد زيدان ومحمد خطاري لأسباب مختلفة.

واختار إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، 20 لاعباً للسفر إلى قطر لمواجهة السد القطري ودياً فى احتفالات الدراويش بالمئوية.

وضمت قائمة الإسماعيلى التى تتوجه لقطر كلاً من: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري وخالد النبريص والأثيوبي بنيام وداجو وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال".

ويغادر فريق النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، إلى قطر اليوم السبت لمواجهة السد القطرى الاثنين المقبل باستاد جاسم بن حمد، فى مباراة ودية فى إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه.

وتعود بعثة الإسماعيلى من قطر 6 أغسطس بعد خوض مباراة السد القطرى، وهى ثانى المباريات التى يخوضها الإسماعيلى احتفالا بمئويته، بعد مواجهة أهلى بنى غازى فى ليبيا، كما اتفق على خوض مباراة ودية ثالثة مع الاتفاق السعودى يوم 17 أغسطس الجارى فى الدمام.